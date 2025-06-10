Європейський автопром у кризі: дефіцит магнітів загрожує зупинкою виробництва — Finance.ua

Європейський автопром у кризі: дефіцит магнітів загрожує зупинкою виробництва Сьогодні 02:15 — Технології&Авто

Європейський автопром у кризі: дефіцит магнітів загрожує зупинкою виробництва

У німецького виробника магнітів Magnosphere останніми тижнями не вщухають дзвінки — автовиробники й постачальники деталей у паніці шукають альтернативу китайським рідкоземельним магнітам через нові обмеження на їх експорт з Китаю. Деякі заводи можуть зупинити роботу вже в середині липня.

Про це повідомив Reuters.

Галузь остерігається нового великого удару по ланцюгах постачання — після пандемії та кризи з напівпровідниками тепер загроза в дефіциті магнітів. Попри уроки минулого, більшість компаній не встигли підготуватися. Проблема у тому, що Китай контролює до 90% світового виробництва магнітів на основі рідкоземельних металів. Перегляд сотень експортних заявок у Китаї гальмує глобальні поставки.

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Першими постраждали європейські постачальники — деякі заводи вже призупинили роботу. Автомобілі без магнітів можуть залишитися без низки ключових систем — від склоочисників до гальмівних сенсорів. Хоча окремі компанії намагаються створити магніти без рідкоземельних металів або побудувати нові потужності, масштабне виробництво можливе не раніше ніж за кілька років.

ЄС ухвалив Акт про критичні сировинні матеріали, щоб зменшити залежність від Китаю, але просування повільне. У США та Європі вже з’являються компанії з розробками альтернатив, але вони лише починають залучати інвесторів і не мають конкурентної ціни.

Тим часом автовиробники шукають екстрені рішення — розглядають варіант випуску машин без окремих деталей, щоб потім доукомплектовувати, як це було під час напівпровідникової кризи. Аналітики попереджають: Китай може використати й інші матеріали як важелі впливу. Поточна ситуація — лише попередження.

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