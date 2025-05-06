Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% — Finance.ua
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Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90%

Світ
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Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90%
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90%
Протягом трьох років після вторгнення в Україну, незважаючи на санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту у ЄС. Особливо це стосується металів і корисних копалин, у тому числі чавуну та сталевих напівфабрикатів, які росія продовжує постачати до Євросоюзу.
Про це повідомляє MetalMiner.
«У 2024 році російський експорт перевищив 2,75 млрд доларів. Однак, згідно з останніми даними, імпорт чавуну в ЄС з росії зріс до 474 540 тонн у січні 2025 року. Це є значним зростанням порівняно з 36 300 тоннами, які спостерігалися в січні 2024 року, і лише 600 тоннами, відвантаженими в грудні 2024 року», — вказує видання.
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З січня по лютий цього року чавун, напівфабрикати зі сталі та залізо прямого відновлення займали перше місце в списку імпорту ЄС з Росії. Загалом ЄС закупив 1,35 млн тонн металургійної сировини російського походження, що на 71% більше, ніж у минулому році, з’ясували у виданні.
«Експерти почали висловлювати сумніви щодо ефективності нинішніх санкцій, включаючи існування „винятків“, які дозволяють виробникам сталі в росії продовжувати експорт на ринки ЄС. До того ж, на європейських ринках металопродукція з росії продається за нижчими цінами, що шкодить українським експортерам і європейським виробникам і потребує виправлення», — вказують у MetalMiner.
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Там також нагадали, що на європейських ринках діє квотна система імпорту російських напівфабрикатів, таких як заготовки, сляби та чавун. Цю квоту поступово скорочували, і передбачалося повне скасування. У результаті росія продавала ці матеріали за нижчими цінами, створюючи викривлення ринку.
За матеріалами:
РБК-Україна
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