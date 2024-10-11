Європейські партнери виділять Україні 435 мільйонів доларів на відновлення телекомунікацій — Федоров — Finance.ua
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Європейські партнери виділять Україні 435 мільйонів доларів на відновлення телекомунікацій — Федоров

Енергетика
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Європейські партнери виділять 435 мільйонів доларів на покращення зв’язку та відновлення телекомунікацій в Україні.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що кошти виділять для «Lifecell LLC» та «Datagroup-Volia». Їх спрямують на відновлення телекомунікацій, купівлю нового обладнання, щоб збільшити інтернет — покриття в Україні та покращити мобільний звʼязок.
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«Стабільний звʼязок — невідʼємна частина нормального життя кожної людини. Попри постійні спроби ворога знищити телеком-мережу українці повинні мати змогу викликати екстрені служби, спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. Зараз важливим фактором для стабільної роботи зв’язку є інвестиції», — зазначив Федоров.
Міністерство цифрової трансформації прийняло 7 рішень для стабілізації мобільного звʼязку під час відключень електрики. Зокрема операторів зобовʼязали до 1 грудня підключити до 25% їхніх мереж до генераторів, які здатні працювали понад 72 години без світла, а решту обладнати акумуляторами, що витримають 10 годин без електрики.
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Правда, Мінцифри не пояснює, що буде за невиконання цих вимог. У «Київстарі» вже вказали, що встановити генератори на частині дахів неможливо, адже це заборонено будівельними нормами.
«Генератор — це не панацея. Він вимагає багато ресурсу. Потрібно щодня підвозити пальне, робити техобслуговування та ремонт. Вони ламаються, адже їх роль у нормальному житті — резервне живлення, а не постійне», — говорить Юрій Задоя.
За підрахунками Forbes, забезпечення 10 годин мобільного зв’язку під час відключень обійдеться операторам у 2−3 млрд грн. Ті вже заявили, що загалом вже витратили по 0,5−1 млрд грн на адаптацію обладнання до відключень.
За матеріалами:
suspilne.media
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