Європейські газові сховища виснажуються рекордними темпами — Finance.ua

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Європейські газові сховища виснажуються рекордними темпами

Енергетика
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Європейські газові сховища виснажуються рекордними темпами
Європейські газові сховища виснажуються рекордними темпами
Європа використовує запаси газу найшвидшими темпами за останні сім років через похолодання, що підвищує потреби в опаленні. Цього тижня очікується чергове зниження температур.
Про це повідомляє Bloomberg.
Підземні сховища газу, котрі слугують буфером проти обмежених постачань, наразі заповнені лише на 70%, тоді як минулого року цей показник становив близько 86%. Хоча наразі нестачі газу немає, швидке виснаження запасів може ускладнити поповнення сховищ перед наступним опалювальним сезоном і вплинути на короткострокові ціни.
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За даними Gas Infrastructure Europe, рівень заповнення сховищ знизився на 25 відсоткових пунктів від пікового значення — це найбільше падіння з 2018 року.
У більшості північно-західних регіонів Європи погода стала холоднішою, що може призвести до подальшого забору газу в найближчі дні через зростання використання для опалення. Континент також все більше залежить від світового ринку зрідженого природного газу, щоб компенсувати дефіцит через припинення постачання російського газу через Україну.
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Незаплановані зупинки у провідних постачальників можуть вплинути на крихкий баланс регіону та спричинити коливання цін. Наприклад, у Норвегії через поломку компресора зупинив роботу завод Hammerfest LNG, який відновить роботу лише 9 січня.
Минулого тижня ціни зросли на 4% і наблизилися до найвищого рівня за 14 місяців через зниження запасів та обмежені постачання.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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