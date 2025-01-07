Європейські газові сховища виснажуються рекордними темпами — Finance.ua

Європейські газові сховища виснажуються рекордними темпами Сьогодні 05:34 — Енергетика

Європейські газові сховища виснажуються рекордними темпами

Європа використовує запаси газу найшвидшими темпами за останні сім років через похолодання, що підвищує потреби в опаленні. Цього тижня очікується чергове зниження температур.

Про це повідомляє Bloomberg.

Підземні сховища газу, котрі слугують буфером проти обмежених постачань, наразі заповнені лише на 70%, тоді як минулого року цей показник становив близько 86%. Хоча наразі нестачі газу немає, швидке виснаження запасів може ускладнити поповнення сховищ перед наступним опалювальним сезоном і вплинути на короткострокові ціни.

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За даними Gas Infrastructure Europe, рівень заповнення сховищ знизився на 25 відсоткових пунктів від пікового значення — це найбільше падіння з 2018 року.

У більшості північно-західних регіонів Європи погода стала холоднішою, що може призвести до подальшого забору газу в найближчі дні через зростання використання для опалення. Континент також все більше залежить від світового ринку зрідженого природного газу, щоб компенсувати дефіцит через припинення постачання російського газу через Україну.

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Незаплановані зупинки у провідних постачальників можуть вплинути на крихкий баланс регіону та спричинити коливання цін. Наприклад, у Норвегії через поломку компресора зупинив роботу завод Hammerfest LNG, який відновить роботу лише 9 січня.

Минулого тижня ціни зросли на 4% і наблизилися до найвищого рівня за 14 місяців через зниження запасів та обмежені постачання.

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