Європейське космічне агентство повністю припиняє співпрацю з росією в дослідженні Марса — Finance.ua
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Європейське космічне агентство повністю припиняє співпрацю з росією в дослідженні Марса

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Європейське космічне агентство повністю припиняє співпрацю з росією в дослідженні Марса
Європейське космічне агентство повністю припиняє співпрацю з росією в дослідженні Марса
Рада Європейського космічного агентства (ESA) у вівторок ухвалила рішення припинити співпрацю з російським космічним агентством «роскосмос» щодо місії ExoMars-2022, спрямованої на дослідження Марса.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву генеральний директора ESA Йозефа Ашбахера.
«Рада уповноважила мене припинити досі призупинену співпрацю з „роскосмосом“ щодо місії ExoMars Rover and Surface Platform», — зазначив Ашбахер, додавши, що подробиці співпраці з партнерами в космічній сфері розкриє 20 липня.
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Генеральний директор «роскосмоса» Дмитро Рогозін заявив, що говорити з Європою про дослідження Марсу немає сенсу, оскільки «їхні уряди прагнуть убити якнайбільше росіян та українців, забезпечуючи хунту в Києві смертоносною зброєю».
Він заявив, що «роскосмос» докладе всіх зусиль для повернення з Італії російського марсіанського модуля.
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«А я своєю чергою даю команду нашому екіпажу на МКС припинити роботу з європейським маніпулятором ERA. Нехай сам Ашбахер зі своїм начальником Боррелем летять у космос і зроблять хоч щось корисне у їхньому житті», — написав він у Telegram.
Спільна місія «роскосмосу» і ESA ExoMars була спрямована на дослідження Марса. У її межах у 2016 році було запущено марсіанський науковий орбітальний апарат та демонстраційний десантний модуль «Скіапареллі».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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