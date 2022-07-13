Європейське космічне агентство повністю припиняє співпрацю з росією в дослідженні Марса — Finance.ua

Європейське космічне агентство повністю припиняє співпрацю з росією в дослідженні Марса Вчора 10:30 — Фондовий ринок

Європейське космічне агентство повністю припиняє співпрацю з росією в дослідженні Марса

Рада Європейського космічного агентства (ESA) у вівторок ухвалила рішення припинити співпрацю з російським космічним агентством «роскосмос» щодо місії ExoMars-2022, спрямованої на дослідження Марса.

Про це повідомляє « Європейська правда » з посиланням на заяву генеральний директора ESA Йозефа Ашбахера.

«Рада уповноважила мене припинити досі призупинену співпрацю з „роскосмосом“ щодо місії ExoMars Rover and Surface Platform», — зазначив Ашбахер, додавши, що подробиці співпраці з партнерами в космічній сфері розкриє 20 липня.

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Генеральний директор «роскосмоса» Дмитро Рогозін заявив, що говорити з Європою про дослідження Марсу немає сенсу, оскільки «їхні уряди прагнуть убити якнайбільше росіян та українців, забезпечуючи хунту в Києві смертоносною зброєю».

Він заявив, що «роскосмос» докладе всіх зусиль для повернення з Італії російського марсіанського модуля.

«А я своєю чергою даю команду нашому екіпажу на МКС припинити роботу з європейським маніпулятором ERA. Нехай сам Ашбахер зі своїм начальником Боррелем летять у космос і зроблять хоч щось корисне у їхньому житті», — написав він у Telegram.

Спільна місія «роскосмосу» і ESA ExoMars була спрямована на дослідження Марса. У її межах у 2016 році було запущено марсіанський науковий орбітальний апарат та демонстраційний десантний модуль «Скіапареллі».

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