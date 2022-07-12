Французька Sephora повністю виходить з рф — Finance.ua

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Французька Sephora повністю виходить з рф

Фондовий ринок
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Французька Sephora повністю виходить з рф
Французька Sephora повністю виходить з рф
Французька мережа косметичних магазинів Sephora заявила про продаж 100% акцій своєї дочірньої компанії в росії її місцевому генеральному директору.
Про це повідомила пресслужба холдинґу LVMH, який володіє Sephora.
Надалі робота мережі здійснюватиметься здійснюватиметься під брендом «Ile de Beauté».
Перед тим як угоду закриють, сторони мають отримати дозвіл відповідних органів, зокрема антимонопольних.
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В асортименті магазинів Sephora представлені товари понад 250 різних брендів, вони були відкриті в 34 містах рф.
Компанія належить конгломерату LVMH, який раніше повідомив про зупинення своєї діяльності в рф.

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Як пише російський Forbes, «Іль де Боте» — російська мережа косметики та парфумерії, заснована в 2001 році. З LVMH вона почала співпрацювати у 2008 році, а до 2017 року LVMH повністю викупила мережу «Іль де Боте». У 2020 році було оголошено, що магазини «Іль де Боте» працюватимуть під брендом Sephora.
Нагадаємо, компанія Sephora, яка спеціалізується на роздрібному продажу косметики та парфумерії, у березні заявила, що призупиняє діяльність у рф: закриває магазини та припиняє онлайн-продажі.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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