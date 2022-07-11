Mercedes-Benz хоче продати склад автомобілів і дилерський центр в росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes-Benz хоче продати склад автомобілів і дилерський центр в росії

Фондовий ринок
95
Німецька компанія Mercedes-Benz може змінити формат присутності у рф. Так, німці готові продати майно свого дистриб’ютора «Мерседес-Бенц Рус» одному з дилерів або передати дилеру права дистриб’ютора.
Про це повідомляє MMR з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.
Як зазначається, «Мерседес-Бенц Рус» обговорює продаж дилерам свого складу автомобілів та дилерського центру через торги. Інший співрозмовник зазначив, що досі компанія не розпродавала склад автомобілів у росії, бо побоюється санкцій.
На даний момент у Mercedes-Benz є автозавод у підмосковному регіоні.
У самій компанії інформацію про зміну формату ведення бізнесу у росії не підтвердили. Там наголосили, що «конкретних рішень з цього питання наразі немає».
«Просимо поставитися з розумінням до того, що ми не даємо коментарів щодо планів на майбутнє і стратегічних рішень», — заявили в Mercedes-Benz.
Цієї весни Mercedes-Benz, як і багато інших іноземних автовиробників, призупинив свою діяльність у росії. Компанія пішла на такий крок через агресію рф проти України.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.