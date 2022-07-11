Mercedes-Benz хоче продати склад автомобілів і дилерський центр в росії — Finance.ua

Mercedes-Benz хоче продати склад автомобілів і дилерський центр в росії Вчора 23:34 — Фондовий ринок

Німецька компанія Mercedes-Benz може змінити формат присутності у рф. Так, німці готові продати майно свого дистриб’ютора «Мерседес-Бенц Рус» одному з дилерів або передати дилеру права дистриб’ютора.

Про це повідомляє MMR з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Як зазначається, «Мерседес-Бенц Рус» обговорює продаж дилерам свого складу автомобілів та дилерського центру через торги. Інший співрозмовник зазначив, що досі компанія не розпродавала склад автомобілів у росії, бо побоюється санкцій.

На даний момент у Mercedes-Benz є автозавод у підмосковному регіоні.

У самій компанії інформацію про зміну формату ведення бізнесу у росії не підтвердили. Там наголосили, що «конкретних рішень з цього питання наразі немає».

«Просимо поставитися з розумінням до того, що ми не даємо коментарів щодо планів на майбутнє і стратегічних рішень», — заявили в Mercedes-Benz.

Цієї весни Mercedes-Benz, як і багато інших іноземних автовиробників, призупинив свою діяльність у росії. Компанія пішла на такий крок через агресію рф проти України.

MMR За матеріалами:

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