Європарламент схвалив термінову процедуру для надання Україні €90 млрд Вчора 17:45

Європейський парламент у вівторок, 20 січня, на пленарному засіданні у Страсбурзі підтримав застосування термінової процедури щодо трьох законопроєктів, які відкривають шлях для надання Україні позики обсягом 90 млрд євро у 2026−2027 роках.

Про це повідомляє Європейська правда.

Які документи розглядатимуться за терміновою процедурою

Європарламент ухвалив рішення розглядати за прискореною процедурою три законодавчі акти:

Документ про розширене співробітництво щодо створення кредиту для України. Регламент про імплементацію посиленої співпраці щодо заснування кредиту підтримки України на 2026−2027 роки. Зміни до Регламенту 2024/792 про створення Фонду для України (Ukraine Facility).

Перший законопроєкт є базовим, оскільки саме він дозволяє створити позику для України на основі механізму розширеного співробітництва в ЄС. Документ уже був схвалений Рада ЄС і найближчим часом буде винесений на голосування в Європарламенті.

Читайте також 90 млрд євро за два роки: фон дер Ляєн представила деталі репараційного кредиту для України

За інформацією видання, проєкт рішення щодо надання дозволу на розширене співробітництво зі створення кредиту для України планують поставити на голосування вже 21 січня.

Інші два законопроєкти мають пройти процедуру узгодження в Раді ЄС та Європарламенті, і будуть виставлені на голосування на наступній сесії Європарламенту 9−12 лютого 2026 року.

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.