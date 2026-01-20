0 800 307 555
Європарламент схвалив термінову процедуру для надання Україні €90 млрд

133
Європейський парламент у вівторок, 20 січня, на пленарному засіданні у Страсбурзі підтримав застосування термінової процедури щодо трьох законопроєктів, які відкривають шлях для надання Україні позики обсягом 90 млрд євро у 2026−2027 роках.
Про це повідомляє Європейська правда.

Які документи розглядатимуться за терміновою процедурою

Європарламент ухвалив рішення розглядати за прискореною процедурою три законодавчі акти:
  1. Документ про розширене співробітництво щодо створення кредиту для України.
  2. Регламент про імплементацію посиленої співпраці щодо заснування кредиту підтримки України на 2026−2027 роки.
  3. Зміни до Регламенту 2024/792 про створення Фонду для України (Ukraine Facility).
Перший законопроєкт є базовим, оскільки саме він дозволяє створити позику для України на основі механізму розширеного співробітництва в ЄС. Документ уже був схвалений Рада ЄС і найближчим часом буде винесений на голосування в Європарламенті.
За інформацією видання, проєкт рішення щодо надання дозволу на розширене співробітництво зі створення кредиту для України планують поставити на голосування вже 21 січня.
Інші два законопроєкти мають пройти процедуру узгодження в Раді ЄС та Європарламенті, і будуть виставлені на голосування на наступній сесії Європарламенту 9−12 лютого 2026 року.
За матеріалами:
Європейська правда
