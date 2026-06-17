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Європарламент схвалив найсуворіший на сьогодні імміграційний закон — деталі

Світ
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Європарламент схвалив найсуворіший на сьогодні імміграційний закон — деталі
Європарламент схвалив найсуворіший на сьогодні імміграційний закон — деталі
У середу, 17 червня, Європейський парламент схвалив закон, спрямований на прискорення повернення мігрантів без законного права на перебування в ЄС.
Про це пише euronews.

В чому суть

Як пише видання, так званий Регламент про повернення являє собою найрадикальнішу зміну міграційної політики блоку за останні десятиліття. Він вважається суперечливим, оскільки дозволить країнам ЄС створювати центри депортації за межами блоку, відомі як центри повернення, на основі угод з країнами, що не входять до ЄС.
Ці центри можуть функціонувати як транзитні пункти, де люди очікують на повернення до країни походження, або як місця, де мігранти залишаються протягом тривалого часу, можливо, без обмежень у часі чи гарантій повернення. Тільки неповнолітні без супроводу будуть звільнені від цього заходу, тоді як сім’ї з дітьми можуть бути переведені до цих центрів.
Закон було прийнято 418 голосами «за», 218 — «проти», 30 — «утрималися». Після оголошення результатів прихильники тексту аплодували, тоді як деякі депутати Європарламенту від правого крила палати скандували «відправте їх назад», маючи на увазі нелегальних мігрантів.
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Депутати Європарламенту з іншого боку відповіли скандуванням «ганьба вам».
Більшість соціалістичних та лівих депутатів Європарламенту виступили проти законодавства, стверджуючи, що воно може підірвати основні права мігрантів.
«Це регулювання ризикує нормалізувати юридично сумнівні практики, які були б немислимими в ЄС ще кілька років тому», — заявила Ана Катаріна Мендес, віце-президентка групи Соціалістів і демократів (S&D).
Окрім центрів повернення, новий закон також містить положення, яке дозволяє реєстрацію «місця проживання або інших відповідних приміщень» нелегальних мігрантів, що неурядові організації та організації громадянського суспільства порівнюють із відомими рейдами, що проводяться Імміграційною та митною службою США (ICE).
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Інші положення включають триваліші терміни утримання під вартою, суворіші заборони на в’їзд та нові повноваження щодо визначення місцезнаходження нелегальних мігрантів.
Закон збільшує максимальний термін утримання під вартою для нелегальних мігрантів, які очікують на повернення, з шести місяців до двох років, з можливим продовженням на шість місяців та необмеженим терміном для осіб, які вважаються загрозою безпеці.
Заборони на в’їзд також будуть значно посилені, у більшості випадків збільшені з 5 до 10 років, з можливістю довічної заборони для тих, хто вважається загрозою безпеці.
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Законодавство також змінить процедуру апеляції. Згідно з чинними правилами, депортації автоматично призупиняються, поки розглядаються судові апеляції.
Новий закон скасує цю автоматичну гарантію та залишить рішення про призупинення наказу про повернення на розсуд судів у кожному конкретному випадку.
За матеріалами:
Finance.ua
Мігранти
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