Які пункти пропуску на кордоні з ЄС найбільш завантажені влітку Сьогодні 07:17

Які пункти пропуску на кордоні з ЄС найбільш завантажені влітку

Із початком літнього туристичного сезону у пунктах пропуску на західному кордоні спостерігається зростання пасажиропотоку. Упродовж літнього періоду кількість подорожніх може збільшитися до 20%.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Від початку червня через західні кордони України на в’їзд та виїзд вже прослідували понад 1 мільйон громадян і більше 200 тисяч транспортних засобів.

Наразі фіксується перевага виїзду з України над в’їздом, що є прогнозованим явищем у період літніх відпусток.

Де найбільше навантаження на кордоні

Найбільший пасажиропотік у літній період спостерігається в пунктах пропуску:

«Устилуг»;

«Рава-Руська»;

«Краківець»;

«Шегині»;

«Ужгород»;

«Чоп (Тиса)»;

«Лужанка»;

«Порубне».

Які пункти пропуску менш завантажені

Для швидшого перетину кордону прикордонники рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску:

«Угринів»;

«Нижанковичі»;

«Смільниця»;

«Малий Березний»;

«Дзвінкове»;

«Косино»;

«Красноїльськ»;

«Дяківці»;

«Кельменці»;

«Сокиряни».

Як уникнути черг

Для скорочення часу очікування на кордоні рекомендують планувати поїздки на ранкові або пізні вечірні години.

Актуальна інформація про завантаженість пунктів пропуску оновлюється кожні три години на офіційній сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у Facebook.

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