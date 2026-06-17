Які пункти пропуску на кордоні з ЄС найбільш завантажені влітку
Де найбільше навантаження на кордоні
- «Устилуг»;
- «Рава-Руська»;
- «Краківець»;
- «Шегині»;
- «Ужгород»;
- «Чоп (Тиса)»;
- «Лужанка»;
- «Порубне».
Які пункти пропуску менш завантажені
- «Угринів»;
- «Нижанковичі»;
- «Смільниця»;
- «Малий Березний»;
- «Дзвінкове»;
- «Косино»;
- «Красноїльськ»;
- «Дяківці»;
- «Кельменці»;
- «Сокиряни».
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