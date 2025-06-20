Європа на межі стагнації через геополітичні загрози та слабкі інвестиції — МВФ — Finance.ua
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Європа на межі стагнації через геополітичні загрози та слабкі інвестиції — МВФ

Світ
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Європа на межі стагнації через геополітичні загрози та слабкі інвестиції — МВФ
Європа на межі стагнації через геополітичні загрози та слабкі інвестиції — МВФ
Міжнародний валютний фонд попередив, що Європа ризикує зануритися в стагнацію без вжиття термінових заходів для подолання уповільнення зростання, слабких інвестицій та зростання геополітичних загроз.
Про це повідомляє Bloomberg.
Торговельна напруженість та низький попит стримують темпи зростання, а ризики різко зростають, йдеться у заяві вашингтонської установи у четвер. Очікується, що єврозона зросте лише на 0,8% у 2025 році, незважаючи на рекордно низький рівень безробіття та інфляцію, близьку до цільового показника.
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Щоб відродити продуктивність, МВФ закликав до «рішучого поштовху» до давно відкладеного поглиблення єдиного ринку Європейського Союзу, додавши, що фрагментація через кордони придушує інновації та корпоративне зростання.
За даними МВФ, вартість національних бар’єрів у ЄС для компаній еквівалентна 44% миту на товари та 110% на послуги. Усунення цих прогалин шляхом гармонізації нормативних актів, реформ ринку капіталу та мобільності робочої сили може збільшити валовий внутрішній продукт на 3% протягом десятиліття.
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Оскільки витрати на оборону, старіння населення та кліматичні зміни різко зростають, країни з фіскальним простором повинні інвестувати, але держави-члени з високим рівнем заборгованості стикаються з болісною консолідацією, заявив МВФ. Він закликав до 50% збільшення бюджету ЄС для досягнення спільних цілей.
Фонд бачить ризики погіршення бізнес-середовища для компаній, що мають інвестування в США, що може негативно вплинути на баланси банків. Однак, наразі, він назвав банківську систему Європи «адекватно капіталізованою та ліквідною».
За матеріалами:
Finance.ua
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