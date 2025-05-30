Європа має стати незалежною та прийняти Україну до ЄС — Фон дер Ляєн — Finance.ua
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Європа має стати незалежною та прийняти Україну до ЄС — Фон дер Ляєн

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Європа має стати незалежною та прийняти Україну до ЄС — Фон дер Ляєн
Європа має стати незалежною та прийняти Україну до ЄС — Фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до створення «незалежної Європи» — зі зростанням оборонних витрат, зміцненням демократії та приєднанням України до ЄС.
Про це повідомляє Politico.
Політикиня наголосила, що незалежність — це логічне продовження історичних ініціатив Європейського Союзу: збереження миру після Другої світової, створення спільного ринку та валюти, а також об’єднання континенту після падіння СРСР у 1989 році.
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Вона виокремила чотири головні завдання, які, на її думку, мають забезпечити незалежність Європи:
  • забезпечення миру через збільшення оборонних витрат;
  • розвиток інновацій і підвищення конкурентоспроможності для зростання економіки;
  • розширення ЄС — як частина «історичного возз’єднання»;
  • зміцнення демократії — для захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Фон дер Ляєн зазначила, що лише кілька років тому було б неможливо уявити виділення 800 мільярдів євро на оборону. Але тепер це реальність.
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«Ми робимо це, бо хочемо захищати мир усіма силами… До кінця десятиліття виникне новий міжнародний порядок. Якщо ми не хочемо просто прийняти його наслідки, ми маємо формувати цей порядок самі», — заявила вона.
Розширення Євросоюзу, за словами фон дер Ляєн, має зменшити зовнішні залежності та зміцнити Європу на глобальному рівні. Серед країн, які мають приєднатися, вона згадала Україну, Молдову, держави Західних Балкан і, «сподіваюся», Грузію.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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