Єврокомісія заморозила частину коштів ЄС для Румунії — Finance.ua

Єврокомісія заморозила частину коштів ЄС для Румунії
Єврокомісія вирішила заморозити 53 мільйони євро в рамках виплати коштів на відновлення для Румунії через невиконання країною двох проміжних етапів, пов’язаних з енергетичним сектором.
Про це повідомило видання Euractiv.
Після отримання першого платежу в розмірі 6,3 млрд євро із загалом 30 млрд євро кредитів і грантів, які Бухарест має отримати в рамках плану відновлення ЄС, Румунія запросила другий платіж у розмірі 2,8 млрд євро на основі 49 проміжних етапів і двох цілей.
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Але Єврокомісія оголосила у вівторок, що два проміжні результати, пов’язані з інвестиціями в енергетику, не були досягнуті Румунією. У результаті комісія заморозила кошти на суму 53,36 млн євро і дала Румунії шість місяців на виконання двох проміжних етапів, що залишилися.
Після цього оголошення прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що країна виконає необхідні вимоги «прискореними темпами». Він додав, що пріоритетом зараз є виконання проміжних етапів, пов’язаних з наступним третім платіжним запитом.
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«У середу ми зробимо ще один крок, проголосувавши в парламенті за законопроєкт про реформу спеціальних пенсій», — сказав Чолаку, додавши, що «цього літа реформи мають пріоритет над відпустками для державних службовців».
Серед реформ, які Румунія повинна здійснити, щоб отримати «зелене світло» на третій платіжний запит, є реформа спеціальних пенсій.
Як перший крок до розблокування коштів ЄС, румунські законодавці проголосували за скасування спеціальних пенсій у понеділок і мають намір проголосувати за проєкт реформи в середу.
Попередні спроби румунської влади скасувати ці пенсії були визнані Конституційним судом неконституційними.
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