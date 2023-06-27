ЄС надає Україні 500 електрогенераторів на суму в 16 млн євро для подолання наслідків підриву Каховської греблі — Finance.ua
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ЄС надає Україні 500 електрогенераторів на суму в 16 млн євро для подолання наслідків підриву Каховської греблі

Енергетика
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ЄС надає Україні 500 електрогенераторів на суму в 16 млн євро для подолання наслідків підриву Каховської греблі
ЄС надає Україні 500 електрогенераторів на суму в 16 млн євро для подолання наслідків підриву Каховської греблі
Європейський Союз надає Україні 500 електрогенераторів зі своїх резервів загальною вартістю 16 млн євро для подолання наслідків, зумовлених підривом рф греблі в Новій Каховці.
Як повідомляє у вівторок пресслужба Європейської комісії, генератори використовуватимуть для відновлення критично важливої інфраструктури, такої як водонасосні та каналізаційні станції в постраждалих районах на півдні України.
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Генератори мають різну потужність від 12,5 кВА до 1100 кВА із загальною фінансовою вартістю 16 млн євро.
З огляду на це європейський комісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич сказав: «Руйнування греблі Нової Каховки стало ще одним обурливим нападом росії на критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури з катастрофічними наслідками для довкілля і місцевого населення. Зметено цілі села, люди залишилися без води та електрики. У межах нашого екстреного реагування на цю катастрофу ми мобілізуємо наші стратегічні резерви rescEU, розміщені в Польщі, для доставки 500 електрогенераторів в Україну».
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Підрив греблі в Новій Каховці спричинив паводкові води з найбільшого у світі водосховища, змивши села, знищивши сільськогосподарські угіддя і погіршивши й без того важку гуманітарну ситуацію на півдні України, коли багато населених пунктів залишилися без доступу до води, електрики та житла.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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