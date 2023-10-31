Єврокомісія виділить 335 млн євро на відбудову України: куди підуть кошти — Finance.ua

Єврокомісія виділить 335 млн євро на відбудову України: куди підуть кошти Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

Єврокомісія виділить 335 млн євро на відбудову України: куди підуть кошти

Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро допомоги на відбудову інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

«У напрямку відновлення нам активно допомагають наші партнери. Зокрема, сьогодні затверджуємо угоду про фінансування програми „Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ“. Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги», — сказав Шмигаль.

За його словами, кошти виділять на:

відбудову інфраструктури, зокрема енергетики;

допомогу бізнесу;

антикорупційні заходи;

захист довкілля;

цифровізацію.

«Дякуємо європейським союзникам за те, що вони завжди поруч», — наголосив прем'єр.

Довідка Finance.ua:

мінімальні потреби на відбудову України оцінюються у 411 млрд доларів. Ця цифра охоплює період з 24 лютого 2022 по 24 лютого 2023 року і лише підконтрольні Україні території;

уряд презентував перші деталі «плану на 50 млрд євро» для відновлення України. Більша частина грошей з плану, зокрема, €39 млрд спрямована на «план України»; ще €8 млрд — «Інвестиційний фонд» та €3 млрд — «Технічна та адміністративна підтримка»;

16 жовтня Фонду ліквідації наслідків збройної агресії було виділено на різні програми відновлення 62,3 млрд грн, з яких майже 1,7 млрд передбачено на Сумську область, а 673 млн — на Чернігівську.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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