Єврокомісія виділила для прийому біженців з України € 3,4 мільярда — Finance.ua

Єврокомісія виділила для прийому біженців з України € 3,4 мільярда

Вчора 16:04 — Казна та Політика

Єврокомісія виділила для прийому біженців з України € 3,4 мільярда

Єврокомісія призначила 3,4 млрд євро для допомоги людям, що рятуються від цієї війни. Обсяг такої допомоги зростатиме надалі.

Про це під час спільного звернення до преси разом із президентом США Джо Байденом заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Зараз більше 3,5 млн людей полишили Україну. Половина з них — діти. Кожен другий біженець — дитина. І ця кількість буде зростати. Разом ми мобілізували масивні ресурси, щоб підтримати тих, хто став переміщеною особою в результаті конфлікту, як в Україні, так і в сусідніх країнах. На цьому тижні я оголосила, що Європейський Союз додатково виділить 3,4 млрд євро для цих цілей, і далі буде більше. Це демонструє нашу глибоку підтримку для України та її громадян», — наголосила президент Європейської комісії.

Довідка Finance.ua:

міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що за розрахунками на виплати біженцям потрібно 5 мільярдів щомісяця;

громадяни України, які в’їхали в Польщу з України на законних підставах після 23 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями та охочі залишитися в Польщі, можуть отримувати сімейну допомогу від ZUS. Таким чином на кожну дитину до 18 років, яка перебуває у Польщі можна отримати дитячу допомогу за програмою «Сім’я 500+» (її ще називають 500+).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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