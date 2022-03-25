Єврокомісія виділила для прийому біженців з України € 3,4 мільярда — Finance.ua

«Зараз більше 3,5 млн людей полишили Україну. Половина з них — діти. Кожен другий біженець — дитина. І ця кількість буде зростати. Разом ми мобілізували масивні ресурси, щоб підтримати тих, хто став переміщеною особою в результаті конфлікту, як в Україні, так і в сусідніх країнах. На цьому тижні я оголосила, що Європейський Союз додатково виділить 3,4 млрд євро для цих цілей, і далі буде більше. Це демонструє нашу глибоку підтримку для України та її громадян», — наголосила президент Європейської комісії.
Довідка Finance.ua:
міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що за розрахунками на виплати біженцям потрібно 5 мільярдів щомісяця;
громадяни України, які в’їхали в Польщу з України на законних підставах після 23 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями та охочі залишитися в Польщі, можуть отримувати сімейну допомогу від ZUS. Таким чином на кожну дитину до 18 років, яка перебуває у Польщі можна отримати дитячу допомогу за програмою «Сім’я 500+» (її ще називають 500+).