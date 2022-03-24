Допомога з-за кордону: міністр фінансів розповів, звідки Україна отримує гроші — Finance.ua
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Допомога з-за кордону: міністр фінансів розповів, звідки Україна отримує гроші

Вчора 20:03Казна та Політика
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Допомога з-за кордону: міністр фінансів розповів, звідки Україна отримує грошіДопомога з-за кордону: міністр фінансів розповів, звідки Україна отримує гроші
До державного бюджету вже надійшло більше 2 млрд дол. США та 1 млрд євро.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
«Це допомога від МВФ (1.4 млрд дол.), макрофінансова допомога Європейського союзу (від якого ми вже отримали в бюджет 600 млн євро), Світового банку (а це транш у 312 млн євро та створений Банком трастовий фонд, до якого приєднуються окремі уряди), Європейського інвестиційного банку (надійшло вже 400 млн євро), допомога низки урядів, у тому числі грантова — і тут моя окрема вдячність уряду Італії за вже надану допомогу, а також тим урядам, які вже оголосили про готовність надати Україні безповоротну допомогу (Великої Британія, Латвія, Литва, Данія, Ісландія, грант ЄС)», — розповів міністр фінансів.
За словами Марченка, він і команда Мінфіну проводять перемовини в цілодобовому режимі.
«Вже наразі ми на фінальних стадіях в перемовинах щодо отримання двостороннього кредиту в 500 млн доларів від наших Канадійських друзів, та 300 млн кредит від французького партнера», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ТСН
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