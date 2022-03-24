Євросоюз подвоїв допомогу Україні: скільки грошей та на що виділили — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Євросоюз подвоїв допомогу Україні: скільки грошей та на що виділили

Вчора 12:03Казна та Політика
405
Євросоюз подвоїв допомогу Україні: скільки грошей та на що виділилиЄвросоюз подвоїв допомогу Україні: скільки грошей та на що виділили
У Єврораді ухвалили рішення про збільшення початкового бюджету на допомогу Україні на додаткові 500 млн євро. Так, сума подвоюється до 1 млрд євро.
Кошти підуть як на надання обладнання та витратних матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо, так і військового обладнання та платформ, призначених для доставки зброї в оборонних цілях. Термін дії заходів допомоги також продовжується на 12 місяців, йдеться на сайті Євроради.
«Ми й надалі підтримуватимемо Україну проти агресії росії та невимовних страждань, які вона завдає українському населенню. Додаткові 500 млн євро в рамках Європейського фонду миру — ще одна ознака підтримки ЄС українських збройних сил для захисту своєї території та свого населення», — сказав Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.
В ЄС вимагають, щоб рф припинила свої військові дії та негайно та беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України. А також поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.