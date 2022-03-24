Євросоюз подвоїв допомогу Україні: скільки грошей та на що виділили — Finance.ua

Євросоюз подвоїв допомогу Україні: скільки грошей та на що виділили

Вчора 12:03 — Казна та Політика

Євросоюз подвоїв допомогу Україні: скільки грошей та на що виділили

У Єврораді ухвалили рішення про збільшення початкового бюджету на допомогу Україні на додаткові 500 млн євро. Так, сума подвоюється до 1 млрд євро.

Кошти підуть як на надання обладнання та витратних матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо, так і військового обладнання та платформ, призначених для доставки зброї в оборонних цілях. Термін дії заходів допомоги також продовжується на 12 місяців, йдеться на сайті Євроради

«Ми й надалі підтримуватимемо Україну проти агресії росії та невимовних страждань, які вона завдає українському населенню. Додаткові 500 млн євро в рамках Європейського фонду миру — ще одна ознака підтримки ЄС українських збройних сил для захисту своєї території та свого населення», — сказав Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

В ЄС вимагають, щоб рф припинила свої військові дії та негайно та беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України. А також поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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