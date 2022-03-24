Хто має компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України через війну: результати опитування — Finance.ua

Хто має компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України через війну: результати опитування

Вчора 09:12 — Особисті фінанси

90% опитаних вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна росія.

Такий результат показало опитування, проведене соціологічна групою «Рейтинг».

Окрім цього, 21% українців вважають, що до компенсації мають долучитися країни Європи, 17% — міжнародні організації, 12% — США і лише 10% вважають, що відбудовуватися Україна має власним коштом.

Скільки часу на це треба? Понад половина опитаних українців доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни — 51% вважає, що вистачить 5 років, 13% — до року. Більш впевнені в цьому на заході країни, молодь та ті, хто вимушено покинув своє місто.

При цьому українці також готові не лише чекати, а й долучитися до відбудови країни — 61% хочуть фінансово підтримати або піти працювати на будівництво. 33% хотіли б, але не мають такої можливості. І лише 5% вважають, що це справа виключно влади.

Що з роботою? Серед українців, які мали роботу до війни, половина (53%) сьогодні не працюють. 22% працюють у звичному режимі, 21% — віддалено або частково, лише 2% — знайшли собі нову роботу.

Це показник не лише економічних проблем, але і соціально-психологічних. Робота — це не лише економіка, це звичний спосіб життя, спілкування та взаємодія з іншими, структурованість часу, те, що стабілізує, надає впевненості, знижує тривогу і підвищує самооцінку. Суттєва частина громадян втратили таку підтримку і більш вірогідно отримали вищий рівень дезадаптації. Найбільше це торкнулося мешканців сходу (74%), молоді до 35 років (60%) та тих, хто покинув своє місто (66%).

Про фінанси українців:

економічне становище внаслідок війни не змінилося лише у 18% громадян;

у 52% воно значно погіршилося, у 28% скоріше погіршилося;

40% опитаних вважають, що їх заощаджень вистачить лише на місяць.



Якщо говорити про плани після перемоги, то 27% мріють після війни відкрити свою справу, ще 21% — піти нову роботу. Війна — це завжди зміни, і люди починають про них думати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.