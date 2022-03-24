Хто має компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України через війну: результати опитування — Finance.ua
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Хто має компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України через війну: результати опитування

Вчора 09:12Особисті фінанси
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90% опитаних вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна росія.
Такий результат показало опитування, проведене соціологічна групою «Рейтинг».
Окрім цього, 21% українців вважають, що до компенсації мають долучитися країни Європи, 17% — міжнародні організації, 12% — США і лише 10% вважають, що відбудовуватися Україна має власним коштом.
Скільки часу на це треба? Понад половина опитаних українців доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни — 51% вважає, що вистачить 5 років, 13% — до року. Більш впевнені в цьому на заході країни, молодь та ті, хто вимушено покинув своє місто.
При цьому українці також готові не лише чекати, а й долучитися до відбудови країни — 61% хочуть фінансово підтримати або піти працювати на будівництво. 33% хотіли б, але не мають такої можливості. І лише 5% вважають, що це справа виключно влади.
Що з роботою? Серед українців, які мали роботу до війни, половина (53%) сьогодні не працюють. 22% працюють у звичному режимі, 21% — віддалено або частково, лише 2% — знайшли собі нову роботу.
Це показник не лише економічних проблем, але і соціально-психологічних. Робота — це не лише економіка, це звичний спосіб життя, спілкування та взаємодія з іншими, структурованість часу, те, що стабілізує, надає впевненості, знижує тривогу і підвищує самооцінку. Суттєва частина громадян втратили таку підтримку і більш вірогідно отримали вищий рівень дезадаптації. Найбільше це торкнулося мешканців сходу (74%), молоді до 35 років (60%) та тих, хто покинув своє місто (66%).
Про фінанси українців:
  • економічне становище внаслідок війни не змінилося лише у 18% громадян;
  • у 52% воно значно погіршилося, у 28% скоріше погіршилося;
  • 40% опитаних вважають, що їх заощаджень вистачить лише на місяць.
Якщо говорити про плани після перемоги, то 27% мріють після війни відкрити свою справу, ще 21% — піти нову роботу. Війна — це завжди зміни, і люди починають про них думати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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