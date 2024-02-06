Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвестгарантії для України — Finance.ua
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Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвестгарантії для України

Казна та Політика
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Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвестгарантії для України
Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвестгарантії для України
Європейська Комісія та Міжнародна фінансова корпорація Групи Світового банку (IFC) підписали гарантійну угоду про підтримку інвестицій, які допоможуть забезпечити інклюзивну та стійку реконструкцію в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Згідно з угодою, ЄС надасть IFC фінансові гарантії на суму до 90 мільйонів євро для підтримки інвестицій в Україну в рамках Програми кращого майбутнього IFC (BFP).
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Очікується, що мобілізовані інвестиції приватного сектору в рамках програми досягнуть понад 500 млн євро в різних секторах, включаючи основну інфраструктуру та виробництво товарів, сприяння декарбонізації та збереження засобів до існування.
«Завдяки гарантії EFSD+ (Європейського фонду сталого розвитку) ми швидко рухаємось до впровадження інноваційних та ефективних проектів і підтримки компаній приватного сектору, виконуючи наше зобов’язання щодо мобілізації приватного капіталу для підтримки економіки та відновлення України», — сказав віце-президент IFC у Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсіа Мора.
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«Ця гарантія EFSD+ допоможе відновити інфраструктуру країни, підтримати її бізнес-сектор і посилити стійкість її економіки, підтверджуючи зобов’язання Європейського Союзу підтримувати Україну в цей час кризи», — додав комісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.
У 2022 році IFC запустила Програму економічної стійкості (ERA) вартістю 2 млрд дол. для підтримки приватного сектору України. Відтоді IFC надала фінансування на суму понад 650 млн дол. та залучила понад 400 млн дол. для підтримки технологічного сектору, агробізнесу, важливого експорту та імпорту, а також фінансування МСП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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