Єврокомісія розблокує 137 мільярдів євро для Польщі — Finance.ua

Єврокомісія розблокує 137 мільярдів євро для Польщі Сьогодні 16:44 — Світ

Єврокомісія розблокує 137 мільярдів євро для Польщі

Європейська комісія наступного тижня почне розблоковувати виплати у розмірі 137 мільярдів євро з фондів ЄС, призначених для Польщі, які були заморожені через проблеми з верховенством права в країні за попередньої влади.

Про це на пресконференції у Варшаві заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, яку цитує Politico.

«Наступного тижня Єврокомісія ухвалить два рішення щодо європейських фондів, які наразі заблоковані для Польщі. Ці рішення вивільнять для Польщі до 137 мільярдів євро», — зазначила вона.

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Президентка Єврокомісії додала, що кошти надійдуть з плану відновлення ЄС, а також з фондів згуртованості.

На початку цього тижня міністр юстиції Польщі Адам Боднар представив у Брюсселі «план дій», спрямований на припинення тривалої суперечки щодо верховенства права між ЄС і Варшавою, яка розпочалася за часів попереднього уряду «Права і справедливості».

Фон дер Ляєн зазначила, що план є «потужною заявою», і привітала прагнення уряду Дональда Туска відновити незалежність судової влади.

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«Це чітка дорожня карта для Польщі, і ваші зусилля є вирішальними», — сказала вона, звертаюсь до Туска.

Минулого року після парламентських виборів у Польщі Єврокомісія заявила, що шукатиме способи надати Польщі доступ до фінансування з європейських фондів після приходу до влади нового уряду, від якого мають позитивні очікування у питанні верховенства права.

У січні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС близький до розблокування частини з 60 мільярдів євро фінансування Польщі, яке до цього часу було переважно заморожено через відступ країни від норм демократії.

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Європейська правда За матеріалами:

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