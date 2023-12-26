Тайвань передав $1 млн для українських біженців у Польщі — Finance.ua

Тайвань передав $1 млн для українських біженців у Польщі Сьогодні 19:45

Тайвань передав $1 млн для українських біженців у Польщі

Тайвань спільно з «Альянсом польських метрополій» створив фонд допомоги українським біженцям у Польщі та передав до нього 1 мільйон доларів США.

Про це повідомило тайванське МЗС

Меморандум про створення фонду і договір про пожертвування підписали у Варшаві представник Тайваню в Польщі пані Ву Шаннянь та голова «Альянсу польських метрополій» і мер Білостока Тадеуш Трусколаський.

Читайте також Тайвань презентував свій перший підводний човен

Згідно з меморандумом, кошти будуть направлені на поліпшення умов проживання біженців у Польщі, покращення освіти для українських дітей та молоді, а також підготовку до майбутнього повернення біженців до України після війни.

Для отримання субсидій бажаючі польські міста мають надати Асоціації заявки з конкретними проєктами для українських біженців, які в подальшому розглядатимуться й затверджуватимуться відбірковою комісією.

На церемонії підписання представниця Тайваню зазначила, що створення фонду допомоги є демонстрацією твердої прихильності й турботи Тайваню про Україну.

Читайте також Тайвань працює над власним аналогом Starlink для забезпечення звʼязку при ймовірному нападі Китаю

«Тайвань також стикається з загрозами з боку авторитарних режимів і продовжує підтримувати дух демократичної єдності та допомагає Польщі в наданні допомоги українським біженцям», — сказала Ву.

Голова Альянсу, своєю чергою, наголосив, що Україна сьогодні бореться за весь вільний світ.

«Польське суспільство прийняло понад 3 мільйони українців і вітає підтримку урядом Тайваню духу демократичної єдності. Ми сподіваємося, що новостворений тайванський фонд продовжуватиме допомагати добрим силам міжнародної спільноти», — наводить слова Трусколаського зовнішньополітичне відомство Тайваню.

За даними тайванського МЗС, від лютого минулого року острів передав на допомогу Україні понад 40 мільйонів доларів та близько 600 тонн гуманітарних вантажів.

«Альянс польських метрополій» створений у 1990 році. До його складу входить 12 міст, серед яких Варшава, Краків, Гданськ і Вроцлав.

Загалом, у містах-членах альянсу проживає майже 6,8 мільйона осіб, що становить майже одну п’яту населення Польщі.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.