Тайвань презентував свій перший підводний човен — Finance.ua

Тайвань презентував свій перший підводний човен
Тайвань представив свій перший підводний човен. Виробництво підводних човнів є ключовою частиною амбітного проєкту з модернізації Збройних сил країни на тлі загроз із боку Китаю, який вважає Тайвань своєю територією.
Про це пише Reuters.
Загалом планують збудувати вісім підводних човнів. Перший надійде на озброєння у 2025 році. Наразі Тайвань має два підводні човни, придбані в Нідерландах у 1980-х роках.
До 2027 року Тайвань планує створити принаймні два власні підводні човни. Можливо, пізніші моделі оснастять ракетами. Перший човен коштує $1,53 мільярда.
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