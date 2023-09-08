Єврокомісія назвала компанії та сервіси, які потрапили під дію правил цифрового ринку ЄС — Finance.ua

Єврокомісія назвала компанії та сервіси, які потрапили під дію правил цифрового ринку ЄС Сьогодні 03:10 — Фондовий ринок

Єврокомісія назвала компанії та сервіси, які потрапили під дію правил цифрового ринку ЄС

Європейський Союз оголосив список шести технологічних гігантів, до яких будуть застосовуватися нові правила конкуренції на цифрових ринках.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ЄК

До переліку потрапили 6 технологічних компаній: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft.

До переліку сервісів увійшли: соцмережі (TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn), N-IICS або служби обміну повідомленнями (WhatsApp, Messenger), посередницькі послуги (Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store, Meta Marketplace), обмін відео (YouTube), рекламні послуги (Google, Amazon, Meta), браузери (Chrome, Safari), пошукова система (Google Search) та оперативні системи (Android, iOS, Windows).

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Тепер компанії матимуть шість місяців, щоб забезпечити повну відповідність зобов’язанням нового європейського законодавства для сервісів, які потрапили в цю категорію.

Водночас Єврокомісія повідомила, що розпочала чотири перевірки для оцінки заяв компаній Microsoft і Apple про те, що деякі їхні сервіси не підпадають під критерії, щоб потрапляти в цей список. Йдеться про Bing, Edge, Microsoft Advertising та iMessage. Перевірка має бути завершена протягом максимум 5 місяців. Те саме стосується й iPadOS від Apple. Цю перевірку слід завершити протягом максимум 12 місяців.

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Крім цього, ЄК дійшла висновку, що Gmail, Outlook.com і Samsung Internet Browser не варто відносити до даної категорії - Alphabet, Microsoft і Samsung надали для цього достатньо обґрунтовані аргументи.

Як відомо, мета «Закону про цифрові ринки» полягає в тому, щоб не дати компаніям нав’язувати несправедливі умови для бізнесу та користувачів. Також документ покликаний забезпечити відкритість важливих цифрових послуг.

До списку потрапляють компанії з певним рівнем обороту в Європі та кількість користувачів. Закон накладає на них чимало зобов’язань.

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