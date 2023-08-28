В ЄС набирав чинності закон про цифрові послуги — Finance.ua

В ЄС набирав чинності закон про цифрові послуги Сьогодні 16:29 — Технології&Авто

В ЄС набирав чинності закон про цифрові послуги

У Євроcоюзі набирав чинності закон про цифрові послуги, який передбачає нові зобов’язання для інтернет-платформ, зокрема Facebook, Apple Store і декількох служб Google.

Про це повідомляє Reuters.

З 25 серпня інтернет-гіганти зіткнуться із новими зобов’язаннями, зокрема щодо запобігання поширенню шкідливого контенту, блокування чи обмеження певних методів таргетингу на користувачів та обміну деякими внутрішніми даними з регуляторними органами та пов’язаними з ними дослідниками.

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Наразі правила застосовуватимуться лише до 19 найбільших онлайн-платформ, які мають понад 45 мільйонів користувачів у ЄС. Однак із середини лютого наступного року закон стосуватиметься і різноманітних онлайн-платформ, незалежно від їх охоплення.

Будь-яка фірма повинна буде сплатити штраф у розмірі до 6% її світового обороту у разі порушення нового закону. У разі багаторазового порушення правил платформам може бути взагалі заборонено працювати у Європі.

Дві з компаній, які потрапили до списку регулювання — гігант електронної комерції Amazon та німецький ритейлер одягу Zalando — наразі оскаржують у суді своє включення до списку.

Укрінформ За матеріалами:

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