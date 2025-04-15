Єврокомісія готує нові пропозиції для лібералізації торгівлі з Україною — Finance.ua
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Єврокомісія готує нові пропозиції для лібералізації торгівлі з Україною

Казна та Політика
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Єврокомісія готує нові пропозиції для лібералізації торгівлі з Україною
Єврокомісія готує нові пропозиції для лібералізації торгівлі з Україною
Європейська комісія завершує роботу над новими пропозиціями стосовно лібералізації торгового режиму між Україною та Європейським союзом у світлі завершення 15 червня існуючого режиму автономних торгових заходів, запровадженого раніше для Києва.
Про це у вівторок в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає Інтерфакс-Україна.
«Наша мета — вирішити взаємну лібералізацію тарифів. Ми завершуємо роботу над цією пропозицією і, як тільки зможемо, представимо її Україні», — зазначив він.
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За словами Гілла, метою цього процесу є «забезпечення економічної стабільності та передбачуваності для бізнесу та фермерів як в Україні, так і в ЄС, сприяючи плавному переходу після завершення терміну дії автономних торгових заходів».
Нагадаємо, лібералізація вантажних перевезень («транспортний безвіз») між Україною та Європейським Союзом була автоматично продовжена до кінця 2025 року. Завдяки «транспортному безвізу» експорт дорогами до Євросоюзу зріс на 42%, а імпорт автомобільним транспортом до України — на 37%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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