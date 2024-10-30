ЄС запровадили нові мита на імпорт електромобілів з Китаю — Finance.ua

ЄС запровадили нові мита на імпорт електромобілів з Китаю Сьогодні 19:15 — Світ

ЄС запровадили нові мита на імпорт електромобілів з Китаю

У вівторок, 29 жовтня, ЄС оголосив про нове підвищення мита на китайські електромобілі на додаток до тих 10 відсотків, які зараз стягуються з імпорту автомобілів. Тарифи сягатимуть до 35,3% і залежатимуть від поставників.

Про це повідомляє France 24

ЄС прийняло відповідне рішення після розслідування, яке показало, що автовиробники в Китаї отримують «несправедливу вигоду» від субсидій Пекіна, чим підривають позиції європейських автовиробників.

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Раніше Пекін розкритикував рішення про мита як «несправедливу, невідповідну і необґрунтовану протекціоністську практику» Європейського Союзу.

Рішення стане законом після публікації в офіційному журналі ЄС, і набуде чинності не пізніше четверга. Тарифи діятимуть протягом п’яти років.

«Вживаючи ці пропорційні та цілеспрямовані заходи після ретельного розслідування, ми виступаємо за чесну ринкову практику. Ми вітаємо конкуренцію, в тому числі в секторі електромобілів, але вона повинна ґрунтуватися на справедливості та рівних умовах», — сказав у своїй заяві комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Десять із 27 країн Європейського Союзу підтримали підвищення мит на електромобілі з Китаю. П’ять країн ЄС виступили проти цього кроку, 12 — утрималися.

Найбільші європейські автовиробники, в тому числі німецький автомобільний титан Volkswagen, розкритикували підхід ЄС і закликали Брюссель вирішити це питання шляхом переговорів. Додаткові тарифи є «кроком назад для вільної світової торгівлі, а отже, для процвітання, збереження робочих місць і зростання в Європі», — заявила у вівторок після оголошення президент Німецької асоціації автомобільної промисловості Хільдегард Мюллер.

Китай своєю чергою заявив 8 жовтня, що запровадить тимчасові тарифи на коньяк, що імпортується з ЄС. Пекін також розпочав розслідування щодо субсидування ЄС деяких молочних продуктів та свинини, що імпортуються до Китаю.

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Торгівельна напруженість між Китаєм і ЄС не обмежується електромобілями: Брюссель також розслідує китайські субсидії на сонячні панелі та вітряки.

ЄС не єдиний, хто накладає високі мита на китайські електромобілі. Канада і США в останні місяці запровадили набагато вищі тарифи — 100-відсоткові — на імпорт китайських електромобілів.

Укрінформ За матеріалами:

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