ЄС і Китай проведуть додаткові переговори щодо альтернатив тарифам на електромобілі — Finance.ua

ЄС і Китай проведуть додаткові переговори щодо альтернатив тарифам на електромобілі Сьогодні 23:55

Європейський Союз і Китай домовилися найближчим часом провести подальші переговори щодо можливих альтернатив тарифів на електромобілі китайського виробництва.

Про це повідомляє Reuters.

Наступного тижня ЄС має намір запровадити додаткові тарифи до 35,3% на електромобілі, вироблені в Китаї, після завершення антисубсидійного розслідування, але заявив, що переговори можуть продовжитися і після цього.

Обидві сторони розглядають можливі мінімальні цінові зобов’язання китайських виробників або інвестиції в Європу як альтернативу тарифам.

«Керівники домовилися, що подальші технічні переговори відбудуться найближчим часом», — заявила Єврокомісія після відеодзвінка між керівником торгового представництва ЄС Валдісом Домбровскісом і міністром торгівлі Китаю Ван Вентао.

Європейська комісія, яка здійснює нагляд за торговельною політикою Європейського Союзу, що складається з 27 країн, вже провела вісім раундів технічних переговорів з китайськими колегами і заявила, що залишаються значні прогалини.

Домбровскіс і Ван підтвердили свою прихильність до пошуку взаємоприйнятного рішення, яке повинно забезпечити рівні правила гри на ринку ЄС і бути сумісним з правилами Світової організації торгівлі, йдеться в повідомленні Комісії.

Економічна Правда За матеріалами:

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