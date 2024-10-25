ЄС і Китай проведуть додаткові переговори щодо альтернатив тарифам на електромобілі — Finance.ua
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ЄС і Китай проведуть додаткові переговори щодо альтернатив тарифам на електромобілі

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Європейський Союз і Китай домовилися найближчим часом провести подальші переговори щодо можливих альтернатив тарифів на електромобілі китайського виробництва.
Про це повідомляє Reuters.
Наступного тижня ЄС має намір запровадити додаткові тарифи до 35,3% на електромобілі, вироблені в Китаї, після завершення антисубсидійного розслідування, але заявив, що переговори можуть продовжитися і після цього.
Обидві сторони розглядають можливі мінімальні цінові зобов’язання китайських виробників або інвестиції в Європу як альтернативу тарифам.
«Керівники домовилися, що подальші технічні переговори відбудуться найближчим часом», — заявила Єврокомісія після відеодзвінка між керівником торгового представництва ЄС Валдісом Домбровскісом і міністром торгівлі Китаю Ван Вентао.
Європейська комісія, яка здійснює нагляд за торговельною політикою Європейського Союзу, що складається з 27 країн, вже провела вісім раундів технічних переговорів з китайськими колегами і заявила, що залишаються значні прогалини.
Домбровскіс і Ван підтвердили свою прихильність до пошуку взаємоприйнятного рішення, яке повинно забезпечити рівні правила гри на ринку ЄС і бути сумісним з правилами Світової організації торгівлі, йдеться в повідомленні Комісії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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