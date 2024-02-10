ЄС зафіксували зниження гуртових цін на вживані автомобілі на 3,3% — Finance.ua
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ЄС зафіксували зниження гуртових цін на вживані автомобілі на 3,3%

Технології&Авто
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У січні індекс гуртових цін на вживані авто, який щомісяця визначають аналітики AUTO1 Group, склав 142,0, а за рік — на 4,9%.
Про це пише Інститут досліджень авторинку.
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Порівнюючи з попереднім місяцем, поточний показник також зменшився на 3,3% - з 146,9 у грудні 2023 року до 142,0 у січні 2024 року.
Ціновий індекс AUTO1 Group (гуртові ціни на авто з пробігом в Європі)
Ціновий індекс AUTO1 Group (гуртові ціни на авто з пробігом в Європі)
Але ціни на авто з пробігом залишаються на 24,8% вищими, ніж перед пандемією COVID-19. Ця динаміка відповідає очікуванням ринку. Згідно з онлайн-опитуванням, проведеним AUTO1 Group серед своїх B2B торгових партнерів, більшість європейських дилерів (61,1%) прогнозують зниження цін на вживані автомобілі у 2024 році.
Ціновий індекс AUTO1 Group (гуртові ціни на авто з пробігом в Європі)
Ціновий індекс AUTO1 Group (гуртові ціни на авто з пробігом в Європі)
Чверть (25,9%) дилерів очікують, що ціни на авто з пробігом залишаться стабільними, тоді як меншість (13,0%) припускає, що ціни знову зростуть. Врешті наслідки такої тенденції могли б призвести до зниження вартості «свіжопригнаних» авто і для українського покупця.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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