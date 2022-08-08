ЄС вирішив до квітня 2023 року споживати на 15% менше газу — Finance.ua
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ЄС вирішив до квітня 2023 року споживати на 15% менше газу

Енергетика
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ЄС вирішив до квітня 2023 року споживати на 15% менше газу
ЄС вирішив до квітня 2023 року споживати на 15% менше газу
Рада Європейського союзу ухвалила рішення, згідно якому країнам об’єднання варто добровільно скоротити попит на природний газ на 15% цієї зими.
Як ідеться у повідомленні Ради ЄС, документ передбачає можливість для ради ініціювати «попередження ЄС» про безпеку постачання, і в цьому випадку скорочення попиту на газ стане обов’язковим.
«Мета скорочення попиту на газ — заощадити його цієї зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв з постачанням газу з росії, яка постійно використовує енергоносії як зброю», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що держави-члени ЄС погодилися скоротити свій попит на газ на 15% порівняно із середнім споживанням за останні п’ять років у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року, вживаючи необхідних для цього заходів на свій вибір.
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У той же час Рада ЄС визначила деякі винятки та можливість застосування часткового, а в деяких випадках і повного відступу від мети обов’язкового скорочення через певні ситуації в деяких країнах-членах.
Так, рада погодилася з тим, що країни, які не підключені до газових мереж інших країн ЄС, звільняються від обов’язкових скорочень газу, оскільки не зможуть вивільняти значні обсяги газу на користь інших країн-членів.
Держави-члени, чиї електромережі не синхронізовані з європейською електроенергетичною системою та більшою мірою залежать від газу для виробництва електроенергії, також будуть звільнені від необхідності скорочення споживання газу у разі десинхронізації з мережею третьої країни.
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Зможуть обмежити обсяг скорочення країни з обмеженими з’єднаннями енергосистеми з іншими країнами ЄС, якщо вони мають і використовують повною мірою інфраструктуру для прийому зрідженого газу для подальшого постачання до інших країн ЄС.
Також поблажки зроблені для країн, що закачали до сховищ газу в обсязі більшому, ніж цільовий, якщо вони при цьому сильно залежать від газу як сировини для найважливіших галузей промисловості.
«Попередження» ж про обов’язковість скорочення попиту на газ Рада ЄС повинна буде приймати за пропозицією Єврокомісії у разі суттєвого ризику серйозної нестачі газу або виключно високого попиту на газ, або ж якщо про це попросять п’ять або більше країн ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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