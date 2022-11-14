ЄС виділить 225 млн євро на націоналізацію німецької "дочки" "Газпрому" — Finance.ua

ЄС виділить 225 млн євро на націоналізацію німецької "дочки" "Газпрому" Сьогодні 17:44 — Фондовий ринок

ЄС виділить 225 млн євро на націоналізацію німецької "дочки" "Газпрому"

Єврокомісія схвалила націоналізацію німецької дочірньої компанії російського «Газпрому» Gazprom Germania. Регулятор у Брюсселі схвалив виділення для неї дотації на суму 225,6 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Виділені кошти дозволять уряду Німеччини повністю взяти під контроль цю компанію, яка нині називається Security Energy for Europe і перебуває в довірчому управлінні Федерального агентства з мереж.

Гроші виділені в рамках кризового механізму, що дозволяє компаніям, які страждають від наслідків енергетичної кризи, отримувати дотації у разі нестачі приватного капіталу.

Нагадаємо, чеська енергетична компанія ČEZ планує звернутися до міжнародного арбітражу з позовом до російського «Газпрому». Основна вимога — виплата компенсацій за перебої у постачанні природного газу протягом 2022 року.

Раніше повідомлялося, що російська газовидобувна монополія «Газпром» погрожувала зупинити постачання газу до Європейського союзу, якщо країни-члени запровадять обмеження цін на енергоносії.

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