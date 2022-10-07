"Газпром" заборгував "Нафтогазу" близько $200 млн за транзит газу, — Вітренко — Finance.ua

"Газпром" заборгував "Нафтогазу" близько $200 млн за транзит газу, — Вітренко Вчора 14:34 — Фондовий ринок

Сума заборгованості російського монополіста «Газпрому» перед НАК «Нафтогаз України» за транзит газу становить близько 200 млн дол, повідомив голова правління української компанії Юрій Вітренко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс».

«Приблизно 200 мільйонів доларів. Це те, що не доплатили станом на вересень, але ця сума збільшується з кожним днем», — сказав Вітренко.

Вимога щодо недоплати — це лише перша зафіксована в арбітражному проханні вимога «Нафтогазу». Наразі компанія працює над іншими вимогами.

Крім того, «Нафтогаз» відпрацьовує ймовірні варіанти поведінки «Газпрому», в тому числі зупинку транзиту газу через Україну, що також може стати одним із предметів розгляду в арбітражі.

«Виставляти рахунки (після зупинки транзиту — ред.) будемо, і, можливо, зупинка транзиту теж буде одним із предметів розгляду арбітражем — потрібно бути до цього готовим», — пояснив Вітренко.

Нагадаємо, 9 вересня «Нафтогаз» подав прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) з вимогую до «Газпрому» виплатити гроші за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України.

Через це російський газовий монаполіст погрожує «Нафтогазу» санкціями. У «Газпромі» заявляють, що наслідком може стати припинення сплати за транзит газу через Україну.

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