ЄС виділить 1 млрд євро на відбудову Туреччини — Finance.ua

ЄС виділить 1 млрд євро на відбудову Туреччини Сьогодні 13:31 — Світ

ЄС виділить 1 млрд євро на відбудову Туреччини

Європейський Союз надасть Туреччині один мільярд євро допомоги для відновлення після руйнівних землетрусів на початку лютого, які призвели до загибелі десятків тисяч людей і позбавили домівок мільйони.

Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на донорській конференції.

Вона наголосила, що спільні зусилля держав-членів та інституцій Європейського Союзу дозволили майже одразу після землетрусів надати допомогу Туреччині та Сирії, що постраждали від стихійного лиха.

«Європейський Союз, його держави-члени й фінансові установи разом ухвалили потужне зобов’язання. Маю приємність повідомити, що лише Єврокомісія підтримає Туреччину одним мільярдом євро для відновлення», — анонсувала фон дер Ляєн.

Крім того, за словами президентки Єврокомісії, 180 мільйонів євро буде скеровано для гуманітарної допомоги й відновлення в Сирії, що доповнить уже виділений 21 мільйон євро допомоги.

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«Ніхто не може заповнити порожнечу, залишену тими, хто втратив життя, але разом ми можемо реконструювати і відбудувати», — наголосила вона.

Унаслідок землетрусів на початку лютого, які зачепили Туреччину та Сирію, загинули понад 52 тисячі людей.

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися.

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Українська правда За матеріалами:

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