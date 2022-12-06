ЄС виділяє €1,2 мільярда на розвиток озброєння та оборони Європи — Finance.ua

ЄС виділяє €1,2 мільярда на розвиток озброєння та оборони Європи Сьогодні 17:21 — Світ

ЄС виділяє €1,2 мільярда на розвиток озброєння та оборони Європи

Європейська комісія оголосила рішення провести значні інвестиції у сферу оборонних досліджень за ключовими напрямками розвитку озброєння й техніки, на що буде витрачена сума у 1,2 мільярда євро.

Така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської Комісії

«Європейська комісія ухвалила інвестиції в обсязі близько 1,2 мільярда євро у спільні проєкти оборонних досліджень та розвитку, та перші рішення щодо фінансування 61-го проєкту за підтримки Європейського оборонного фонду (EDF). За цим рішенням ЄС фінансує проєкти з розвитку сучасних оборонних спроможностей, зокрема, бойових літаків наступного покоління, броньованих машин та кораблів, а також критично важливих технологій у сферах космосу, кібернетичної безпеки, військових „хмарних“ технологій, напівпровідників та медичних засобів протидії», — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, дослідження також будуть стосуватися розвитку військових технологій, зокрема, за рахунок їх інтеграції з квантовими технологіями та новими матеріалами.

Найбільшу суму отримають дослідження у сфері повітряного бою — 190 мільйонів євро, значне фінансування буде спрямовано також у дослідження, що стосуються бойових дій на суходолі (близько 155 мільйонів євро), морського бою (близько 103 мільйонів євро), повітряної та протиракетної оборони (близько 100 мільйонів євро).

На проєкти, що пов’язані із розвитком космічних технологій, спрямовується сума у 50 мільйонів євро, ще 38 мільйонів євро будуть інвестовані в розвиток кібернетичного захисту.

Як зазначає Єврокомісія, із науковими установами, представниками промисловості та малого й середнього бізнесу, що залучаються до дослідницьких консорціумів, будуть підписані відповідні грантові угоди, після чого згадані проєкти мають принести практичні результати. Головною метою цих інвестицій є підтримка конкурентоспроможності європейської оборонної індустрії та забезпечення збройних сил європейських країн ключовими технологіями, що є необхідними для посилення безпеки Європейського Союзу.

Як вже повідомлялося, ще до початку російської військової агресії проти України ЄС почав ключові реформи для посилення власної стратегічної автономії у сфері безпеки. Зокрема, це стосувалося створення програми оборонних досліджень PESCO (Постійне структуроване співробітництво. — Ред.), створення Європейського оборонного фонду. ЄС ухвалив Стратегічний компас, який окреслює координацію між країнами-членами у сфері оборони й безпеки. Всі ці заходи, як неодноразово підкреслювали офіційні особи ЄС, не спрямовані на конкуренцію з НАТО, але мають на меті його посилення, за рахунок збільшення оборонних спроможностей країн ЄС, які одночасно є членами Північноатлантичного Альянсу.

Після початку російської агресивної війни проти України практично всі країни ЄС збільшили фінансування у сферу оборони, та почали надавати Україні практичну та матеріальну допомогу, у тому числі — у постачанні зброї та боєприпасів для відбиття російського нападу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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