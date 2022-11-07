Відчужені підприємства працюватимуть на оборонні потреби 24/7 – Шмигаль — Finance.ua

Відчужені підприємства працюватимуть на оборонні потреби 24/7 – Шмигаль Вчора 16:59 — Казна та Політика

П’ять відчужених до держави стратегічних підприємств — «Укрнафта», «Укртатнафта», «АвтоКрАЗ», «Мотор Січ» та «Запоріжтрансформатор» — працюватимуть для задоволення оборонних потреб держави у режимі 24/7.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна

«Акції п’яти підприємств — „Укрнафта“, „Укртатнафта“, „АвтоКрАЗ“, „Мотор Січ“ та „Запоріжтрансформатор“ — стали військовим майном, перейшли в управління Міністерства оборони. Станом на сьогодні акції примусово відчужено у власність держави. Це відбулося виключно відповідно до норм чинного законодавства», — наголосив глава уряду.

Він додав, що ці п’ять підприємств мають забезпечувати повною мірою оборонні потреби нашої держави у воєнний час. Підприємства є стратегічно важливими та постачають продукцію, яка критично необхідна для потреб армії.

«Вони мають працювати 24/7 для потреб нашої держави», — наголосив Шмигаль.

Глава уряду запевнив, що ті, хто працює на цих підприємствах, продовжать працювати, буде більше замовлень і гарантій від держави.

«Ті, які не працювали на сьогодні, їхню роботу буде відновлено, трудові колективи повертатимуться до роботи. Потенціал їхній використовуватиметься повністю», — додав прем’єр.

Нагадаємо, НКЦПФР прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.

Економічна Правда За матеріалами:

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