Відчужені підприємства працюватимуть на оборонні потреби 24/7 – Шмигаль — Finance.ua

Відчужені підприємства працюватимуть на оборонні потреби 24/7 – Шмигаль
П’ять відчужених до держави стратегічних підприємств — «Укрнафта», «Укртатнафта», «АвтоКрАЗ», «Мотор Січ» та «Запоріжтрансформатор» — працюватимуть для задоволення оборонних потреб держави у режимі 24/7.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
«Акції п’яти підприємств — „Укрнафта“, „Укртатнафта“, „АвтоКрАЗ“, „Мотор Січ“ та „Запоріжтрансформатор“ — стали військовим майном, перейшли в управління Міністерства оборони. Станом на сьогодні акції примусово відчужено у власність держави. Це відбулося виключно відповідно до норм чинного законодавства», — наголосив глава уряду.
Він додав, що ці п’ять підприємств мають забезпечувати повною мірою оборонні потреби нашої держави у воєнний час. Підприємства є стратегічно важливими та постачають продукцію, яка критично необхідна для потреб армії.
«Вони мають працювати 24/7 для потреб нашої держави», — наголосив Шмигаль.
Глава уряду запевнив, що ті, хто працює на цих підприємствах, продовжать працювати, буде більше замовлень і гарантій від держави.
«Ті, які не працювали на сьогодні, їхню роботу буде відновлено, трудові колективи повертатимуться до роботи. Потенціал їхній використовуватиметься повністю», — додав прем’єр.
Нагадаємо, НКЦПФР прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.
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