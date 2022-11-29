У Раді пропонують збільшити витрати на оборону і вже придумали, де взяти гроші — Finance.ua
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У Раді пропонують збільшити витрати на оборону і вже придумали, де взяти гроші

Казна та Політика
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У Раді пропонують збільшити витрати на оборону і вже придумали, де взяти гроші
У Раді пропонують збільшити витрати на оборону і вже придумали, де взяти гроші
У Верховній Раді вирішили внести зміни до держбюджету України на 2022 рік та збільшити витрати на оборону.
Депутати зареєстровали законопроект № 8233, яким пропонують змінити цільове призначення коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив один із авторів законопроекту народний депутат України Ярослав Железняк.
Суть законопроекту полягає у зміні характеру видатків. Так, якщо зараз кошти можна витрачати на відновлення житла, інфраструктури, різні компенсації, купівлю товарів та послуг мирного призначення, редакція документа, що пропонується, обмежує всі витрати фонду виключно на оборонні потреби та погоджуються з Головнокомандувачем Збройних сил України.
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Зміна у цільовому призначенні фонду нардеп пояснює зростанням військових витрат, які цього року перевершили всі витрати держави, які планувалися у бюджеті на 2022 рік ще до російського вторгнення.
«Якщо ми не хочемо ще більше друкувати гривню, наявні доходи від націоналізації ми маємо витрачати лише на оборону, а не на соціально-економічні та різні речі, які, можливо, і потрібні, але їх можна профінансувати за міжнародні гроші», — резюмує народний депутат.
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Сам Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, куди мають піти кошти від націоналізації, було створено у жовтні.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, на військові потреби влітку бюджет витрачав близько 130 млрд грн, а післявоєнне відновлення України оцінюється в сотні мільярдів доларів.

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