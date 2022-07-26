ЄС вдалося погодити план скорочення споживання газу — DPA — Finance.ua
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ЄС вдалося погодити план скорочення споживання газу — DPA

Енергетика
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Європейські держави, які входять до складу Євросоюзу, зрештою змогли домовитися щодо плану скорочення споживання газу на випадок надзвичайної ситуації, повідомило німецьке агентство DPA.
«Як стало відомо DPA, держави-члени ЄС погодили надзвичайний план скорочення споживання газу в блоці у спробі пом’якшити наслідки потенційної повної зупинки постачання російського газу», — йдеться у повідомленні агентства у Твіттері.
Подробиці нового плану не наводяться.
Як повідомлялося, напередодні в ЄС відбувалася активна робота у цьому напрямі. Зокрема, постпреди країн ЄС розглядали ідею обмеження повноважень Єврокомісії, яка у разі втілення в життя плану в тому вигляді, в якому він був станом на понеділок, отримає можливість упроваджувати обмеження на газ, не заручаючись згодою країн-членів.
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«Комісія пропонує новий законодавчий інструмент та європейський план скорочення попиту на газ, щоб зменшити споживання газу в Європі на 15% до наступної весни», — йшлося у комюніке ЄК, оприлюдненому в Брюсселі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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