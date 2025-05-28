ЄС у цьому році витратить на експорт з рф більше, ніж на допомогу Україні — Bild — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС у цьому році витратить на експорт з рф більше, ніж на допомогу Україні — Bild

Світ
130
У 2025 році рф може отримати від експорту сировини та енергоносіїв до ЄС більше коштів, ніж витрачає на військову допомогу Україні. Тільки з ЄС ця цифра становитиме понад 20 млрд євро.
Про це пише видання Bild.
Зазначається, що ЄС ухвалив 17 пакетів санкцій проти росії, «але якщо подивитися на реальні цифри, то це лише крапля в морі».
«Цього року росія заробить 233 мільярди євро на експорті енергоносіїв та сировини. Тільки з ЄС ця цифра становитиме понад 20 мільярдів. Набагато більше, ніж Європа надає військової допомоги Україні. Ці цифри лякають і показують, чому росія не має ані найменшого стимулу припинити свою жорстоку агресивну війну проти України. У лютому 2025 року інші країни перерахували режиму путіна 640 мільйонів євро за газ, нафту, скраплений газ, вугілля та уран», — зазначає видання.
Читайте також
За даними журналістів, найбільші прихильники росії з точки зору імпорту сировини: Китай, Індія та Туреччина. Разом вони купують близько 2/3 російського енергетичного експорту.
«Величезні доходи дозволяють йому інвестувати в озброєння 6,3% свого ВВП цього року. Це близько 40% російського державного бюджету. Для порівняння, частка німецького бюджету, що витрачається на озброєння, вдвічі менша і становить 19%. Завдяки величезному експорту енергоносіїв росія може дозволити собі процвітаючу і постійно зростаючу економіку війни. Щороку путінський режим будує близько 80 нових танків. Крім того, щороку відновлюється понад 300. Але це лише верхівка айсберга. Що ще важливіше, кремлівський режим наразі випереджає Україну у війні безпілотників. Українські аналітики припускають, що цього року росія створить понад 150 тис. безпілотників-камікадзе дальнього радіусу дії, які вона використовуватиме для щоденних атак на Київ та інші великі міста», — йдеться у статті.
Нагадаємо, Європейський Союз схвалив новий, 17-й, пакет санкцій проти росії, спрямований у тому числі на російський «тіньовий флот» танкерів для експорту нафти, а також готує нові обмеження проти рф.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems