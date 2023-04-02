ЄС розробляє цифровий гаманець, який дозволить відмовитися від усіх паперових та пластикових документів — Finance.ua

ЄС розробляє цифровий гаманець, який дозволить відмовитися від усіх паперових та пластикових документів
Європейський Союз розробляє цифровий гаманець, який дозволить відмовитися від усіх паперових та пластикових документів, зокрема, від ID-картки та водійського посвідчення.
Як повідомляє естонське національне телерадіомовлення ERR, роботу над попереднім додатком цифрового гаманця вже завершено і його починають тестувати.
У цифровому гаманці можна буде зберігати водійські права, дозвіл на риболовлю, рецепти на ліки та інші дозвільні документи.
Як повідомляється, в гаманці буде функція закриття інформації на розсуд власника, тобто гаманець дозволить обирати, кому і яку інформацію показувати.
«Наприклад, якщо вас зупиняє дорожній поліцейський, він дійсно має право подивитися ваші особистий код та ім’я, в той час як швейцару в барі не потрібно знати, де ви живете, які ваші особистий код, дата народження або ім’я. Він просто має бачити, що людині виповнилося 18 років. Це вся інформація, яка йому потрібна», — прокоментував експерт департаменту державної інфосистеми Марк Ерліх.
За словами Ерліха зараз немає ніяких перешкод для того, щоб держави ЄС почали використовувати цифровий гаманець до кінця 2025 року.
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