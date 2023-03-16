Мінцифри тестує ChatGPT для надання послуг українцям у «Дії» — Finance.ua
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Мінцифри тестує ChatGPT для надання послуг українцям у «Дії»

Фінтех і Картки
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Мінцифри тестує ChatGPT для надання послуг українцям у «Дії»
Мінцифри тестує ChatGPT для надання послуг українцям у «Дії»
Команда Мінцифри бачить варіанти використання ChatGPT в «Дії» і вже впроваджує їх.
Про це розповів віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що відомо

Робота над впровадженням ChatGPT в роботу міністерства ведеться разом з компанією Microsoft, зазначив Михайло Федоров.
Вже обговорюється впровадження чатбота в роботу контакт-центру Мінцифри.

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Надалі планується впровадження ChatGPT для аналізу тих послуг, за якими звертаються громадяни України, щоб додавати їх в електронні сервіси держави.
Нагадаємо, 14 березня компанія OpenAI презентувала нову версію штучного інтелекту — GPT-4.

Довідка Finance.ua:

  • наприкінці листопада 2022 року OpenAI — американська лабораторія ШІ, серед співвласників якої Ілон Маск — представила свою розробку ChatGPT на базі просунутої нейромережевої моделі GPT-3.5. Мовна модель на базі ШІ може відповідати на запитання, допомагати зі складанням листів, есе та написанням коду;
  • за тиждень ChatGPT мав понад 1 млн користувачів. І в OpenAI планують лише нарощувати темп — у 2023 році в компанії очікують до $200 млн доходу, а вже за рік — $1 млрд.
За матеріалами:
Forbes.ua
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