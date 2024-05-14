ЄС продовжив мандат консультативної місії в Україні до 2027 року — Finance.ua
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ЄС продовжив мандат консультативної місії в Україні до 2027 року

Казна та Політика
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Європейський Союз продовжив мандат консультативної місії з реформування цивільного сектору безпеки в Україні (EUAM Ukraine) до 31 травня 2027 року.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
«Сьогодні Рада ухвалила рішення про продовження мандата Консультативної місії Європейського Союзу з реформування цивільного сектору безпеки в Україні (EUAM Ukraine) до 31 травня 2027 року», — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляється, місія надає стратегічні консультації та практичну підтримку конкретних заходів з реформування відповідно до стандартів ЄС, зокрема на підтримку зобов’язань України щодо вступу до Європейського Союзу. Також EUAM консультує та навчає міністерство внутрішніх справ України та Нацполіцію.
Місія в Україні має місцеві відділення в Києві, Львові, Одесі та мобільний підрозділ. Зазначається, що польові офіси в Харкові та Маріуполі наразі не працюють.
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Нагадаємо, консультативна місія ЄС в Україні офіційно розпочала роботу в Києві 1 грудня 2014 року після Революції Гідності та одержання відповідного запрошення від уряду України.
Мандат EUAM Ukraine було суттєво змінено 2022 року з урахуванням агресивної війни росії проти України. Відтоді EUAM Ukraine надає підтримку українській владі для сприяння розслідуванню та переслідуванню міжнародних злочинів, скоєних російськими військами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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