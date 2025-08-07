ЄС продовжує торгувати з росією, але імпорт впав — Finance.ua
ЄС продовжує торгувати з росією, але імпорт впав

Світ
Сполучені Штати та Європейський Союз досі імпортують товари та енергоресурси з росії на мільярди євро — від зрідженого природного газу до збагаченого урану. І це попри повномасштабне вторгнення в Україну. Однак від початку повномасштабної війни торгівля між ЄС і росією різко скоротилася через санкції та обмеження на імпорт окремих товарів.
Про це пише Reuters.
За останніми даними Eurostat, імпорт з росії впав на 86% з першого кварталу 2022 року до першого кварталу 2025 року. Зокрема у першому кварталі поточного року ЄС імпортував товарів з росії на 8,74 мільярда євро (10,11 мільярда доларів), тоді як чотири роки тому ця сума становила 30,58 мільярда євро.
Загалом з січня 2022 року ЄС імпортував з росії товарів на 297 мільярдів євро. Ба більше, ЄС продовжує купувати російську нафту, нікель, природний газ, добрива, залізо та сталь.
Чотири роки тому росія була найбільшим постачальником нафтопродуктів до ЄС. Після заборони на морський імпорт сирої нафти частка росії впала з 28,74% у 2021 році та до 2,01% у 2025-му.
Частка росії в імпорті природного газу в ЄС знизилася з 48% у першому кварталі 2021 року до 17% у 2025-му. Частка росії в імпорті заліза та сталі з країн за межами ЄС скоротилася з 18,28% до 7,71%.
«росія залишається найбільшим експортером добрив до ЄС (станом на перший квартал 2025 року), попри введення обмежувальних тарифів. Частка росії знизилася незначно: з 28,15% до 25,62%», — пише Reuters.
На відміну від Європи, імпорт Індії з росії різко зріс — з 8,25 мільярда доларів у 2021 році до 65,7 мільярда доларів у 2024-му (за даними Міністерства торгівлі Індії). Основний рушій зростання — імпорт сирої нафти, який зріс з 2,31 мільярда доларів у 2021 році до 52,2 мільярда доларів у 2024-му.
Імпорт вугілля та пов’язаних з ним продуктів зріс з 1,12 мільярда до 3,5 мільярдів доларів, а добрив — з 483 мільйонів доларів до 1,67 мільярда доларів у 2024 році.
Імпорт США з росії впав з 14,14 мільярда доларів у першій половині 2021 року до 2,50 мільярдів доларів у першій половині 2025 року (за даними Бюро перепису США та Бюро економічного аналізу). З січня 2022 року США імпортували з росії товарів на 24,51 мільярда доларів.
У 2024 році США імпортували з росії добрив на 1,27 мільярда доларів, трохи більше, ніж 1,14 мільярда доларів у 2021 році. Імпорт збагаченого урану та плутонію у 2024 році склав 624 мільйонів доларів, тоді як у 2021 — 646 мільйонів доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
