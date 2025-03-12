ЄС посилить боротьбу з нелегальною міграцією і створить «центри повернення» — Finance.ua
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ЄС посилить боротьбу з нелегальною міграцією і створить «центри повернення»

Світ
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ЄС посилить боротьбу з нелегальною міграцією і створить «центри повернення»
ЄС посилить боротьбу з нелегальною міграцією і створить «центри повернення»
Євросоюз створить спільний набір процедур для депортації мігрантів. Очікується, що це допоможе у боротьбі з нелегальною міграцією. Блок планує створити «центри повернення» в третіх країнах.
Про це інформує Associated Press (АР).
У вівторок, 11 березня Європейський Союз оголосив про наміри депортувати більше мігрантів і створити так звані «центри повернення» в третіх країнах. План передбачатиме правила для всіх країн-членів, щоб імміграційні органи в одній країні Євросоюзу могли забезпечити виконання наказу про депортацію, виданого іншою країною ЄС.
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«Сьогодні лише близько 20% тих, хто має рішення про повернення, залишають Європу. Це надто мало», — сказала Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії.
Зазначається, що план також змінить правила, щоб дозволити країнам ЄС відправляти шукачів притулку, яким відмовили, до третіх країн.
Комісар ЄС з питань міграції Магнус Бруннер розповів, що так звані центри депортації, застосовуватимуться лише до людей, чиї запити про притулок були відхилені, і виключатимуть неповнолітніх без супроводу, сказав Бруннер. Він додав, що будь-яка майбутня угода повинна гарантувати забезпечення дотримання міжнародного права та прав людини.
Нагадаємо, 9 березня, в Єврокомісії заявили, що представлять новий закон про репатріацію нелегальних мігрантів з території ЄС. Урсула фон дер Ляєн анонсувала запровадження «Європейського наказу про повернення» та заборону на в’їзд для депортованих.
За матеріалами:
УНН
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