ЄС пом’якшить правила імпорту газу, щоб уникнути дефіциту 10.04.2026, 02:22 — Енергетика

Єврокомісія готує «гнучкі підходи» для імпортерів

Європейський Союз планує надати виробникам газу більше свободи у питаннях імпорту метану. Таке рішення має на меті запобігти потенційному дефіциту енергоресурсів у країнах блоку.

Про це пише Financial Times із посиланням на Дітте Юул Йоргенсен, генеральну директорку з питань енергетики в Єврокомісії.

Вона заявила, що Брюссель незабаром запропонує «гнучкі підходи» до суворих вимог, що висуваються до імпортерів викопного палива в ЄС, щоб боротися з високими цінами на енергоносії.

Нові правила звітності

Чинне законодавство ЄС зобов’язує внутрішніх виробників звітувати про викиди метану, що виникають під час спалювання та витоків палива в атмосферу. З січня 2027 року ці правила будуть поширюватися й на імпортовані енергоносії.

Запропоновані Йоргенсен зміни передбачають, що імпортери до ЄС повинні будуть лише продемонструвати, що достатня частка їхнього виробництва відповідає вимогам європейського законодавства, замість повного відстеження усіх етапів виробництва.

Накладання штрафів за невиконання вимог, які в окремих випадках можуть сягати до 20 відсотків річного обороту, також буде пом’якшено.

Регламент ЄС щодо метану ухвалили ще в 2024 році. Сам метан є основним компонентом природного газу і за 20-річним періодом у 80 разів ефективніший за вуглекислий газ в утриманні вуглецю в атмосфері.

Жодна країна поза межами блоку не була офіційно визнана такою, що відповідає стандартам ЄС, і лише 7% світового видобутку нафти та газу відповідали вимогам щодо звітності.

Опір країн-членів

Частина країн-членів ЄС раніше критикувала ці обмеження як занадто суворі та такі, що можуть призвести до дефіциту газу в Європі. Зокрема Німеччина наполягала на більшій гнучкості.

Чехія, Румунія та Словенія підтримали її позицію, а Угорщина закликала до призупинення та повного перегляду цих пропозицій.

