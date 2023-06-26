ЄС погодив виплату 100 млн євро 5 країнам, постраждалим від напливу зерна з України — Finance.ua
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ЄС погодив виплату 100 млн євро 5 країнам, постраждалим від напливу зерна з України

Аграрний ринок
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ЄС погодив виплату 100 млн євро 5 країнам, постраждалим від напливу зерна з України
ЄС погодив виплату 100 млн євро 5 країнам, постраждалим від напливу зерна з України
Країни Євросоюзу вирішили виплатити 100 мільйонів євро фермерам 5 країн для покриття збитків, пов’язаних з надмірним експортом агропродукції з України.
Про це повідомляє RMF FM.
Зазначається, що ЄС схвалив розподіл загальної суми в 100 мільйонів євро між п’ятьма країнами — Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Болгарією.
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Польські фермери отримають 40 млн євро з цієї суми. Тепер польська влада зможе збільшити допомогу фермерам на 200%, виділивши кошти з власного бюджету.
Рішення про виплату коштів стало можливим після того, як Польща та Угорщина врешті-решт зняли перешкоди для транзиту українських сільськогосподарських товарів, а Єврокомісія оцінила, що Варшава та Будапешт виконали умови угоди.
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Нагадаємо, Брюссель погодився 5 червня продовжити заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику — до середини вересня. Транзит, однак, буде дозволений. Приймаючи своє рішення, ЄК попередила, що якщо сусідні з Україною країни перешкоджатимуть транзиту, вона може відкликати згоду на продовження обмежень.
Пізніше повідомлялося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито під тиском Києва гальмує виділення допомоги польським фермерам, аргументуючи це тим, що Польща ускладнює транзит українського збіжжя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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