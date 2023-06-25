Найбільші експортери пшениці серед країн ЄС (інфографіка) — Finance.ua
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Найбільші експортери пшениці серед країн ЄС (інфографіка)

Аграрний ринок
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За п’ятдесят тижнів поточного сезону країни Євросоюзу експортували 31,3 млн. т пшениці, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Про це повідомляє Єврокомісія, пише ukragroconsult.com.
Експорт м’якої пшениці в поточному сезоні досяг 30,0 млн т (+13%), дуруму — 0,713 млн т (-27%), борошна з м’якої пшениці - 0,443 млн т (-14%).
Найбільшим експортером пшениці серед країн ЄС залишається Франція, яка цього сезону поставила на зовнішні ринки 10,2 млн т. За нею йдуть Румунія і Німеччина.
Найбільші експортери пшениці серед країн ЄС (інфографіка)
Основними напрямками експорту м’якої пшениці з Євросоюзу в поточному сезоні стали Марокко (4,7 млн т), Алжир (4,1 млн т), Нігерія (2,8 млн т) та Саудівська Аравія (1,5 млн т).
Тверду пшеницю закуповували головним чином Туніс (0,2 млн т), ОАЕ, Танзанія, Ізраїль та Алжир.

Довідка Finance.ua:

  • Україна завершує посівну, план із зернових перевиконано на 3%;
  • за минулий тиждень вони засіяли зерновими та зернобобовими культурами 14 тис. га, як порівняти зі 133,3 тис. га попереднього тижня та 193,5 тис. га ще тижнем раніше, повідомило Міністерство агрополітики та продовольства;
  • згідно з його даними на 15 червня, площі під ярими зерновими та зернобобовими сягнули 5,618 млн га, що на 3% вище за прогнозовані в березні.
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За матеріалами:
Finance.ua
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