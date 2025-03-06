ЄС планує створити коаліцію для протидії угорським блокуванням — Finance.ua

ЄС планує створити коаліцію для протидії угорським блокуванням Сьогодні 17:10 — Світ

ЄС планує створити коаліцію для протидії угорським блокуванням

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас закликала до єдності та рішучості, відповідаючи на запитання журналістів на надзвичайному саміті в Брюсселі.

Про це інформує Sky News у четвер, 6 березня.

Під час пресконференції Каллас знову наголосила на важливості збільшення витрат на оборону та пришвидшення цього процесу. Однак, вона також визнала, що досягти консенсусу серед 27 країн ЄС стає все складніше через постійне вето Угорщини щодо політики ЄС зокрема стосовно України.

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«Що скажете про блокаду з боку Угорщини?» — запитав один з репортерів, згадуючи неодноразові вето Будапешта щодо політики ЄС стосовно України. Відзначалося, що Угорщина може втратити право голосу.

Каллас відповіла: «Це стає все більш складним, тому в межах нової ініціативи ми також розглядаємо коаліцію охочих, щоб одна країна не могла заблокувати всіх інших.»

«Ми все ще прагнемо до єдності 27 лідерів. Якщо це неможливо, Угорщина може говорити сама за себе», — додала вона.

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