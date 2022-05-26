ЄС обговорює будівництво нового морського газопроводу за 3 мільярди євро — Finance.ua

Нагадаємо, наприкінці березня президент рф володимир путін видав наказ про оплату за російський газ в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.
27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста «Газпром», повідомило, що чотири європейських покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки в «Газпромбанку», необхідні для задоволення платіжних вимог росії. Але Bloomberg не навів дані по європейських компаніях і країнах.
28 квітня газета Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити кремлю за газ у рублях. Того ж дня в ЄС підкреслили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.
За новим механізмом, європейські компанії будуть продовжувати платити за імпорт газу на відкриті в «Газпромбанку» рахунки в євро або доларах. російський банк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, потім автоматично конвертуватиме ці кошти в рублі на другому рахунку, відкритому на ім’я компанії. Ця автоматична конвертація не буде залучати Центральний банк росії, який знаходиться під санкціями ЄС.