ЄС надіслав Україні нову партію генераторів вартістю майже 2 мільйони євро — Finance.ua

ЄС надіслав Україні нову партію генераторів вартістю майже 2 мільйони євро Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

В Україну відправили 169 генераторів, наданих австралійським фондом Minderoo загальною вартістю 1,95 млн євро, які були доставлені через енергетичний хаб rescEU в Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Ці генератори надійшли на додаток до 1000 генераторів, які раніше відправили в Україну з резерву rescEU, про що було оголошено під час відкриття хабу на початку цього року.

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Загалом ЄС скоординував надання Україні близько 3000 генераторів завдяки пожертвам держав-членів, приватного сектора, третіх країн та власним резервам rescEU.

Паралельно ЄС виділив 114,9 млн євро Польщі на закупівлю генераторів з цього енергетичного резерву ЄС, який призначений не лише для підтримки українського енергетичного сектору, а й для закриття можливих потреб інших країн, що постраждали від війни росії проти України.

Надані ЄС генератори можуть забезпечувати електроенергією окремі домогосподарства, а більші моделі здатні забезпечити роботу громадських будівель та життєво важливих комунальних служб в Україні.

Хаб енергетичної допомоги Україні rescEU відкрили в Польщі у січні 2023 року.

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Україна отримала від західних партнерів тисячі генераторів різної потужності. Лише через USAID передали 2900 апаратів.

Президентка Єврокомісії на початку лютого анонсувала ще 2400 генераторів від країн ЄС, на додачу до 3000 поставлених з початку війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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