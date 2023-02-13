У Києві майже всі бювети можуть підключити до генераторів за відсутності світла — Finance.ua

У Києві майже всі бювети можуть підключити до генераторів за відсутності світла Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Мешканцям Києва забезпечать доступ до питної води під час тривалих відключень світла. Більшість бюветів у столиці працюватиме від генератора.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Telegram

За інформацією відомства, у Києві під час відключень світла можна буде забезпечити роботу 90% бюветів за допомогою генераторів.

«Бюветна мережа є тимчасовим джерелом води для містян у разі знеструмлення насосних станцій, доки роботу системи водопостачання не буде відновлено», — зазначають у відомстві.

Також КМДА оприлюднила мапу , на якій фіолетовим кольором відзначені бювети, які мають можливість підключення до генератора.

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